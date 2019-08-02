В Ростовской области мужчина угнал у собутыльника «Рено Логан»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-02T11:27:16+03:00

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В полицию Ростовской области обратился хозяин иномарки, который сообщил об угоне автомобиля. Стражи порядка выяснили, что накануне владелец «Рено Логан» пировал со своим 61-летним знакомым, а потом уснул. Утром, когда он выглянул на улицу, то легковушки уже под окнами не было. Инцидент произошел в Азовском районе Дона.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать компаньона по застолью. Машина была припаркована у его дома. Выяснилось, что у мужчины уже за плечами три судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и кражу. По всей вероятности, теперь появится еще одна.

В отношении злоумышленника уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, был выписан административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь подозреваемому грозит не только крупный денежный штраф, но и лишение свободы. Его участь будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU