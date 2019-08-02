СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-02T13:12:39+03:00

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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 3-4 августа 2019: ливень, сильный ветер и до плюс 25 градусов. Если верить метеорологам, то ближайшие дни не обрадуют жителей донской столицы своим теплом.

Так, в пятницу, 2 августа, температура воздуха в дневные часы прогреется всего до плюс 22 градусов, будет облачно, но без осадков. В субботу, 3 августа, потеплеет до 25 градусов выше нуля. При этом поднимется ветер, порывы которого временами будут достигать десяти метров в секунду. За окном будет ясно и без осадков.

Настроение у погоды испортится уже в воскресенье, 4 августа. В этот день столбики термометров будут фиксироваться на отметке в плюс 25 градусов, однако во второй половине дня может начаться сильный дождь. За шесть часов прогнозируют - до пяти миллиметров воды. При этом западный ветер усилится до 23 метров в секунду.

А вот первая половина следующей рабочей недели пройдет без осадков, на дворе будет от 23 до 25 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU