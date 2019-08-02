СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-02T14:36:31+03:00

Выясняем, где и когда 5 августа 2019 отключат свет в Ростове-на-Дону. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 5 августа 2019 отключат свет в Ростове-на-Дону

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Отключения света Ростов-на-Дону 5 августа 2019: где и когда. Следующая неделя начнется в донской столице с масштабных отключений электричества. Известно, что его не будет в дневное время по многим адресам. Энергетики сообщили, где конкретно не будут работать телевизоры, холодильники и электроприборы. Говорят, что цель таких отключений — плановые работы, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет*

С 09:00 до 12:00:

- ул. Батуринская 1/2, 11/14; ул. Курортная 1-21, 2-22; ул. Горбачёва 20-40, 45-71; ул. Литвинова 5-19.

С 09:00 до 17:00:

ул. Артемовская 1-25, 2-22; ул. 1-я Володарского 1-29, 2-22; ул. 2-я Володарского 31-85, 18-74; ул. Гастелло 17-37, 26-36; ул. Горбачева 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 23-77, 30-94; ул. Интернациональная 1-37, 10-48; ул. Литвинова 21-41

- ул. Некрасовская 1-73, 2-76; пер. Силикатный 19-25, 12, 12А, 12Б; ул. Скачкова 26-30, 21

- ул. Мелитопольская 7-17, 8-20; ул. 12-го декабря 62-68; ул. Пугачёва 18-24, 17-23; ул. Молодёжная 54-60, 53-59

-ул. Вологодская 26-36; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская 1-26, 2-24; ул. Односторонняя 1-27; ул. Каменобродская 1-31, 2-14; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский - ул. Зявкина 24-40; пер. Несветайский 1-13, 2-10; пер. Коломенский 1-9, 2-10; пер. Долевой 9-13, 2-36. С 09:00 до 18:00:

- СНТ «Кирпичник»; СНТ «Горизонт»; ул. Зоологическая 24; Змеевский проезд 18; СНТ «Авангард-2»; СНТ «Светлый путь»; СНТ «Геолог»; СНТ «Строитель»; Разъезд «Темерник»; СНТ «Донподход»; ДНТ «Любушкино»; СНТ «Коммунар»; Полигонная 3/2, 7/2; ул. Мачтовая 13; пер. Певчий 4; пер. Голубиный 6; пер. Лебяжий 8; ул. Главная 1-67, 2-42; пер. Багряный 1-13, 2-14; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озёрная 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Котовского 2-18, 9-45; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17, 51, 2-34; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26, 34, 52Б, 57; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрорецкая 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Вешенский 1-23, 2-8; ул. Латвийская 1-27, 2-24; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-39, 2А, 2-28; ул. Чайковского 1-23, 2-26; ул. Бородина 1-11, 2-10, 23; ул. Шаповалова 1, 2.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU