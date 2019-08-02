В Ростове-на-Дону мужчине светит срок за «заминирование» Главного железнодорожного вокзала
В июле на пульт дежурного поступило сообщение о том, что Главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону может быть заминирован. На место незамедлительно прибыли экстренные службы региона, которые проверили каждый уголок, однако взрывчатки не обнаружили.
По горячим следам удалось отыскать и злоумышленника. Им оказался житель станицы Староминской Краснодарского края. Мужчина признался в том, что звонил. Однако причину, по которой поднял на уши полгорода, не озвучивают.
Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей». Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Однако дело может ограничиться и крупным денежным штрафом, размер которого составляет до 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU