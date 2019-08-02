СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-02T17:01:14+03:00

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Велопробег 4 августа 2019 в Ростове-на-Дону: какие дороги частично перекроют. В ближайшее воскресенье в городе должен состоятся очередной велопробег. Он станет причиной частичного перекрытия дорог сразу на нескольких городских улицах, в том числе в Александровке и на Сельмаше.

Известно, что спортивное мероприятие стартует в 09:00 и продлится полтора часа. За это время велосипедисты проедут по семи улицам, которые будут на период прохождения колонны закрыты для автомобилистов.

В частности, стартуют спортсмены от улицы Менжинского, 2а дальше они поедут по улицам Российская, Щаденко и Вересаева, после этого завернут на проспект 40-летия Победы, а уже оттуда вырулят на улицы Сарьяна и 14-я Линия к парку имени Островского.

К слову, как говорят синоптики, непогода не сможет помешать любителям велоспорта, дождь в городе обещают только во второй половине дня воскресенья, 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU