2019-08-02T17:13:02+03:00
Общество

Уровень безработицы в Ростовской области приблизился к 5 процентам

Росстат представил свежие данные о состоянии рынка труда в регионе
Александр СТЕПАНОВ
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Уровень безработицы в донском регионе превышает среднероссийский показатель на 0,3 процента, но ниже, при этом, чем в ЮФО.Уровень безработицы в донском регионе превышает среднероссийский показатель на 0,3 процента, но ниже, при этом, чем в ЮФО.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Управление госстатистики по Ростовской области опубликовало данные по результатам выборочного обследования рынка труда за апрель-июнь текущего года.

- Численность рабочей силы в возрасте 15 и старше в Ростовской области составила 2 млн 100,5 тысячи человек, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Уровень безработицы по Ростовской области за этот период сложился на уровне 4,9 процента: это несколько выше уровня безработицы в целом по Российской Федерации (на 0,3%), но ниже аналогичного показателя по Южному федеральному округу (на 0,4%).

В Ростовстате уточнили, что среди субъектов ЮФО Ростовская область занимает третье место - после Севастополя (3,8%) и Краснодарского края (4,8%).

По информации на июнь, на учете в Службе занятости региона состоят 22 383 жителя Дона, официально статус безработного из них имеют 18,2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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