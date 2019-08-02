Уровень безработицы в Ростовской области приблизился к 5 процентам
Управление госстатистики по Ростовской области опубликовало данные по результатам выборочного обследования рынка труда за апрель-июнь текущего года.
- Численность рабочей силы в возрасте 15 и старше в Ростовской области составила 2 млн 100,5 тысячи человек, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Уровень безработицы по Ростовской области за этот период сложился на уровне 4,9 процента: это несколько выше уровня безработицы в целом по Российской Федерации (на 0,3%), но ниже аналогичного показателя по Южному федеральному округу (на 0,4%).
В Ростовстате уточнили, что среди субъектов ЮФО Ростовская область занимает третье место - после Севастополя (3,8%) и Краснодарского края (4,8%).
По информации на июнь, на учете в Службе занятости региона состоят 22 383 жителя Дона, официально статус безработного из них имеют 18,2 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU