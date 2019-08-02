Ливни, грозы и даже град: на выходные в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
Ветер будет достигать 28 метров в секунду
Жителей региона просят проявить внимательности и помнить о мерах безопасности.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:
В МЧС объявили о штормовом предупреждении в Ростовской области на предстоящие выходные.
- По данным Ростовского гидрометцентра, днем и до конца суток 4 августа, а также ночью и в первой половине дня 5 августа в Ростовской области местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением юго-западного и западного ветра с порывами до 15-20 м/с, а местами — до 28 метров в секунду, - сообщили "КП" - Ростов-на-Дону" в спасательном ведомстве.
Жителей региона просят быть внимательнее в непогоду и помнить о мерах безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU