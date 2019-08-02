2019-08-02T17:28:48+03:00
Общество

В Ростовской области водитель маршрутки получил пять лет за изнасилование 23-летней пассажирки

Однако мужчина еще может обжаловать приговор
ГОШЕВ Игорь
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Водитель изнасиловал девушку прямо в маршрутке.Водитель изнасиловал девушку прямо в маршрутке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области в суде рассмотрели громкое уголовное дело. Инцидент случился в Аксайском районе несколько месяцев назад: 5 мая. Как рассказали в Следственном комитете региона, на скамье подсудимых оказался водитель маршрутки.

Известно, что в тот день он остановился на остановке общественного транспорта рано утром. К нему в салон на конечной села 23-летняя студентка, которая возвращалась из клуба. В итоге, водитель отклонился от маршрута и завез ее в поле, где изнасиловал пассажирку.

После совершения преступления водитель высадил ее прямо на трассе, а та позвонила подруге и написала заявление в полицию.

Задержать подозреваемого не составило труда. В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое и рассматривалось в суде. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Однако он еще может обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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