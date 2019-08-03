2019-08-03T15:41:21+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области задавил машиной своего сына

Ребенок госпитализирован
Ирина ПОТЕРЯ
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Полиция выясняет детали случившегосяПолиция выясняет детали случившегосяФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В станице Красюковской под Новочеркасском в одном из дворов частного дома произошел несчастный случай. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП случилось на улице Горной.

37-летний мужчина заезжал в гараж на своем « ГАЗе-33025». При маневре, двигаясь задним ходом, он наехал на восьмилетнего сына, который играл во двое. В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы по всему телу. Ребенка госпитализировали в отделение травматологии в больницу Новочеркасска.

Источник издания уточнил, что по факту аварии проводится проверка.

Раннее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на Малиновского иномарка насмерть сбила пешехода. ЧП произошло вечером 2 августа. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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