Житель Ростовской области задавил машиной своего сына
В станице Красюковской под Новочеркасском в одном из дворов частного дома произошел несчастный случай. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП случилось на улице Горной.
37-летний мужчина заезжал в гараж на своем « ГАЗе-33025». При маневре, двигаясь задним ходом, он наехал на восьмилетнего сына, который играл во двое. В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы по всему телу. Ребенка госпитализировали в отделение травматологии в больницу Новочеркасска.
Источник издания уточнил, что по факту аварии проводится проверка.
Раннее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на Малиновского иномарка насмерть сбила пешехода. ЧП произошло вечером 2 августа. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.
ИСТОЧНИК KP.RU