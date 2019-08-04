2019-08-04T09:08:23+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону рецидивист украл деньги с банковской карты друга

Тот сам рассказал ему по пьянке пин-код
Александр СТЕПАНОВ
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Оперативники угрозыска задержали подозреваемого.Оперативники угрозыска задержали подозреваемого.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Все произошло, когда ростовчанин позвал в гости давнего приятеля, с которым его связывала многолетняя дружба: выпить, поговорить «за жизнь», повспоминать былые годы.

А в итоге получилась совершенно дурацкая история: друг обворовал друга.

- Ранее судимый за кражу 34-летний местный житель стащил у хозяина квартиры банковскую карту, выяснил ее пин-код, а затем перевел лежавшие на ней деньги на свой счет и потратил их, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Собственно, по информации «КП», потерпевший сам выболтал пароль доступа к карте. А пропажу обнаружил на следующий день, когда отправился в магазин и не нашел, чем расплатиться.

- Подозреваемый задержан оперативниками угрозыска, в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража», - отметили в полицейском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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