В Ростове-на-Дону рецидивист украл деньги с банковской карты друга

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-04T09:08:23+03:00

Тот сам рассказал ему по пьянке пин-код

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Все произошло, когда ростовчанин позвал в гости давнего приятеля, с которым его связывала многолетняя дружба: выпить, поговорить «за жизнь», повспоминать былые годы.

А в итоге получилась совершенно дурацкая история: друг обворовал друга.

- Ранее судимый за кражу 34-летний местный житель стащил у хозяина квартиры банковскую карту, выяснил ее пин-код, а затем перевел лежавшие на ней деньги на свой счет и потратил их, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Собственно, по информации «КП», потерпевший сам выболтал пароль доступа к карте. А пропажу обнаружил на следующий день, когда отправился в магазин и не нашел, чем расплатиться.

- Подозреваемый задержан оперативниками угрозыска, в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража», - отметили в полицейском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU