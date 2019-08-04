2019-08-04T10:44:19+03:00
Общество

«Гоняют и мешают спать»: в Ростове-на-Дону люди просят установить камеры на пр. Ленина для борьбы с автохулиганами

Они жалуются, что некоторые водители спокойно пролетают на красный сигнал светофора
Александр СТЕПАНОВ
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Ростовчане надеются, что появление камер ГИБДД хотя бы образумит "гонщиков".Ростовчане надеются, что появление камер ГИБДД хотя бы образумит "гонщиков".Фото: Иван МАКЕЕВ
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На портале горадминистрации южной столицы, в разделе сервиса «Активный ростовчанин», появилась петиция в адрес мэрии от жителей пр. Ленина, которые просят принять меры для борьбы с автохулиганами.

- На проспекте нужно установить видеокамеры ГИБДД, потому что водители не соблюдают ограничение скорости в 40 км/ч , не останавливаются на красный сигнал светофора возле домов №№111 и 58, а просто «летают» на данном отрезке дороги, - говорится в обращении, опубликованном ростовчанкой Олесей Богачевой. - Также просим в ночное время изменить работу светофора возле указанных домов - включить там «мигающий желтый», поскольку автомобили останавливаются на светофоре с безумно громко играющей музыкой, которая в ночное время мешает отдыхать.

Добавим, что для принятия властями инициативы к рассмотрению, она должна набрать пятьсот голосов в течение трех месяцев. Всего за время существования сервиса «Активный ростовчанин», начиная с 2015 года, судя по информации на сайте, были рассмотрены только около пятидесяти инициатив, набравших нужное количество голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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