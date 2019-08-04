2019-08-04T13:16:49+03:00
Общество

Минтранс Ростовской области потратит почти 150 млн рублей на три поста весогабаритного контроля для фур

Власти рассчитывают, что эти установки помогут сберечь областные дороги от перегруженных автопоездов
Александр СТЕПАНОВ
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Фуры разбивают дороги, особенно если едут с перегрузом.Фуры разбивают дороги, особенно если едут с перегрузом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство транспорта Ростовской области разместило на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса по выбору подрядчика, который возьмется за 149 млн рублей установить на ключевых дорожно-транспортных направлениях региона три поста весогабаритного контроля.

Как отмечается в документации, эти меры позволят обеспечит сохранность автодорог регионального значения, поскольку смогут фиксироваться все случаи перегруза, на которые, соответственно, будут реагировать компетентные службы.

Уточняется, что эти автоматически пункты контроля должны работать без снижения установленной скорости движения, получая, распознавая и передавая в онлайн-режиме госзнаки проезжающих грузовиков, их осевые нагрузки и классификацию транспортных средств.

Кроме того, эти посты обязаны иметь барьерное ограждение участка дороги в месте их установки, камеры фото- и видеофиксации, систему бесперебойного питания.

Первый такой пункт появится на подъезде от М-4 к аэропорту «Платов», второй — от этой же магистрали в стороны трассы на Волгодонск, третий — на трассе Ростов-Ставрополь.

Гарантийный срок работы постов, в течение которых подрядчику предстоит устранять, в случае чего, выявившиеся дефекты за собственный счет, составит 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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