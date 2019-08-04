На трассе под Ростовом-на-Дону водитель иномарки устроил массовое ДТП, выехав на встречку

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-04T15:46:39+03:00

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Фото: скрин с видео ВК/паблик "Ростов Главный"/Анна Логвинова.

В аварии пострадали две женщины [видео]

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Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 4 августа, на южном въезде в Ростов-на-Дону со стороны Батайска.

- Это случилось в начале второго часа дня, - сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области. - По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где врезался в Kia Rio под управлением 26-летнего. От удара второй автомобиль ударил Renault Duster.

Сообщается, что травмы получили две женщины — пассажирки первой и второй легковушек, их госпитализировали на скорой. На месте ДТП работает ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.

Видео с места ДТП под Ростовом-на-Дону с участием трех автомобилей 4 августа 2019 г..Видео: ВК, паблик "Ростов Главный"/Анна Логвинова.

ИСТОЧНИК KP.RU