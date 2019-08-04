2019-08-04T17:50:12+03:00
История современности

Поисковики обнаружили под Таганрогом останки двоих бойцов, вставших на пути немецких танков осенью 1941-го

При них нашли офицерский планшет, котелок с кашей и незаполненные смертные медальоны
Александр СТЕПАНОВ
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При погибших обнаружили личные вещи - в частности, новенькие (на тот момент, конечно) карандаши в офицерском планшете. Фото: ПО "Миус-фронт".При погибших обнаружили личные вещи - в частности, новенькие (на тот момент, конечно) карандаши в офицерском планшете. Фото: ПО "Миус-фронт".
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Поисковики из отряда «Последний след войны» обнаружили под Таганрогом останки двоих советских воинов, защищавших от наступавшего осень 1941 года врага подступы к Ростову-на-Дону.

- Найденные — предположительно, офицеры или политработники - скорее всего, входили в сводный отряд курсантов брошенных на встречу немецким танкам фон Клейста, - отметили в поисковом объединении «Миус-Фронт». - Каждый год на этих пахотных полях удается находить то одного, то двоих, а то и целое отделение курсантов ростовских военных училищ.

По возрасту найденные, вероятно, принадлежали к командно-преподавательскому составу. Рядом с одним из них находился немецкий котелок с кашей, а в офицерском планшете лежали новенькие, еще не наточенные, карандаши. При погибших имелись и смертные медальоны, но — они, к сожалению, оказались не заполнены.

- Так что бывает: до этого подняли на том же участке обороны свыше тридцати курсантов, и у всех были пустые бумажные вкладыши медальонов: видно, среди курсантов Ростовских военных училищ считалось плохой приметой заполнять эти анкеты, - добавили в «Миус-фронте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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