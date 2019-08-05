В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия для льготников

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-05T12:57:53+03:00

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В понедельник, 5 августа, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена льготам и всем, что с ними связано. Ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития. Известно, что специалисты ведомства будут отвечать по телефону после обеда - с 14:00 до 16:00.

Позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет узнать о том, какие выплаты и пособия положены семьям, в том числе с детьми, а также каков их размер, периодичность, как их получить и правильно оформить.

Кроме того, можно будет спросить и об адресной социальной помощи, которая полагается жителям Дона. В министерстве добавили, что всего в нашем регионе существует 16 видов пособий и выплат для семей с детьми, лишь половина из них - региональные. При этом они ежегодно индексируются.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU