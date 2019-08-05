2019-08-05T10:45:43+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростов-на-Дону 5-11 августа 2019: жара вернется

Выясняем, какая погода 5-11 августа 2019 ожидается в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода 5-11 августа 2019 ожидается в Ростове-на-Дону.Выясняем, какая погода 5-11 августа 2019 ожидается в Ростове-на-Дону.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на неделю в Ростов-на-Дону 5-11 августа 2019: жара вернется. Если верить метеорологам, то тепло еще вернется в донскую столицу. Так в понедельник, 5 августа, в дневные часы ожидается до плюс 21 градуса, но без осадков. Ветер будет сильный, временами его порывы могут составлять 13 метров в секунду.

Во вторник, 6 августа, от 21 до 24 градусов со знаком плюс, возможны осадки, но не факт. В среду, 7 августа, еще теплее - до 26 градусов на столбиках уличных термометров и практически без ветра.

Настоящее потепление стартует с четверга, 8 августа. В этот день от 23 до 29 градусов тепла. Такая же температура продлится и до конца недели, будет солнечно и без дождей.

Западный ветер - до12 метров в секунду только в пятницу, 9 августа. Все остальное время его скорость будет от двух до восьми метров. Атмосферное давление будет гулять - то выше, то ниже номы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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