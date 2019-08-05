«Расскажите, как повышаете свои вибрации?»: Виктория Лопырева в сексуальном купальнике сразила поклонников
«Мисс Россия» Виктория Лопырева опубликовала сногсшибательное фото, которое уже оценили несколько десятков тысяч человек. Сексапильная блондинка показалась перед поклонниками в откровенном купальнике, который выгодно подчеркивает ее идеальную фигуру.
- Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл. Расскажите, как повышаете свои вибрации? - подписала модель под этим фото.
И сразу же получила десятки ответов от верных подписчиков, которые с радостью поделились своими рецептами счастья.
- Ранняя пробежка в лесу очень заряжает, - написал один из них, - а потом десятиминутная медитация около воды.
- Помогать людям, также как и вы, - признался другой.
- Медитации, веганство, полное отсутствие алкоголя, посещение старых монастырей, церквей, переписывание Евангелие, наблюдение за собственными действиями, мыслями и работа во благо людей, - поделился своими рецептами третий.
Был и такой ответ:
- Любимой музыкой, приятными воспоминаниями, улыбкой сына, вкусным кофе.
Но немало комплиментов досталось и самой хозяйке странички: «Как вы прекрасны, Виктория» и «Вы самая красивая девушка на земле»
ИСТОЧНИК KP.RU