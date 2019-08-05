«Расскажите, как повышаете свои вибрации?»: Виктория Лопырева в сексуальном купальнике сразила поклонников

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-05T15:40:14+03:00

Всего несколько месяцев назад Виктория стала мамой, но до сих пор поражает поклонников роскошными формами. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Сексапильная красотка рассказала, в чем секрет счастья

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«Мисс Россия» Виктория Лопырева опубликовала сногсшибательное фото, которое уже оценили несколько десятков тысяч человек. Сексапильная блондинка показалась перед поклонниками в откровенном купальнике, который выгодно подчеркивает ее идеальную фигуру.

- Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл. Расскажите, как повышаете свои вибрации? - подписала модель под этим фото.

И сразу же получила десятки ответов от верных подписчиков, которые с радостью поделились своими рецептами счастья.

- Ранняя пробежка в лесу очень заряжает, - написал один из них, - а потом десятиминутная медитация около воды.

- Помогать людям, также как и вы, - признался другой.

lopyrevavika Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл. Расскажите, как повышаете свои вибрации? V

- Медитации, веганство, полное отсутствие алкоголя, посещение старых монастырей, церквей, переписывание Евангелие, наблюдение за собственными действиями, мыслями и работа во благо людей, - поделился своими рецептами третий.

Был и такой ответ:

- Любимой музыкой, приятными воспоминаниями, улыбкой сына, вкусным кофе.

Но немало комплиментов досталось и самой хозяйке странички: «Как вы прекрасны, Виктория» и «Вы самая красивая девушка на земле»

ИСТОЧНИК KP.RU