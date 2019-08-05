«Ножки - супер, фигура - отпад!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова удивила фанатов откровенным мини

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-05T16:50:42+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова снова в центре внимания своих поклонников. Очередное видео с ее участием уже посмотрели больше 142 тысяч человек. Главная фишка в том, что образы, которые на этот раз представила поющая блондинка для своей рубрики «Если лук оказался вдруг», состоят из очень волнительного для мужчин предмета гардероба - купальника.

- Лето заканчивается, а ты еще не смогла «выгулять» свои 100 500 купальников? - обратилась к своим подписчицам Татьяна. - Лови подборку повседневных образов с боди или слитным купальником.

kottova Лето заканчивается, а ты ещё не смогла выгулять свои 100500 купальников?

В итоге, фанаты мужского пола не стали сдерживать свои эмоции.

В числе комментариев были такие: «С такой фигурой можно хоть мешок от картошки одеть», «Просто балдеж от Вас и Ваших образов!», «Господи ну что за женщина-богиня! », «Фигурка - статуэточка, личико - картинка. Не перестаю Вами восхищаться», «Фигура классная», «Солнечная, зажигательная, женственная», «Ножки - супер, фигура - отпад!» и «Шикарная, каждый раз смотрю и думаю, вот создал же Бог шедевр! Какая крутая фигура».

ИСТОЧНИК KP.RU