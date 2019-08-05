Страстный поцелуй четы Дибровых восхитил Интернет-пользователей
«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками моментом семейного счастья, опубликовав в своем Инстаграм трогательное фото, на котором они с супругом целуются. Его она подписала так: «До скольки лет я останусь ребенком? Пока рядом мой муж - навсегда».
После этого Полина рассказала, что ей прощаются мелкие шалости, позволяются баловство и свобода.
- Муж нянчится и успокаивает мои капризы, хотя этим я никогда не злоупотребляла, - пишет Диброва, признавшись, что они с Дмитрием никогда не ссорятся и уважают мнение друг друга. - Мы просто живем и любим.
А чтобы предвосхитить комментарии хейтеров, добавила:
- Ловлю ваши сообщения о разнице в возрасте и внешнем виде, - подписав хэштегами #Любовь #РазницаВВозрасте.
В итоге аудитория подписчиков, как и предполагала Полина, разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни писали: «Ваша разница в возрасте - это ваше решение», «Хорошо быть ребенком под надежным крылом сильного мужчины!», «Дмитрию очень повезло с Вами, а Вам - с ним!».
Но были и другие: «Смущают слова «муж мне позволяет». Средневековьем это попахивает» и «Вот когда вам будет 40, а ему 70! Вы поймете все прелести разницы в возрасте. А пока радуйтесь жизни».
А некоторые поделились и своим опытом:
- У меня муж старше меня на 20 лет! Мы просто живем и любим, воспитываем сына.
Или:
- У нас разница -10 лет, разные поколения, считай, он - 70-х, я 80-х. И вместе уже 17 лет.
А многие просто желали паре счастья.
ИСТОЧНИК KP.RU