Страстный поцелуй четы Дибровых восхитил Интернет-пользователей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-05T16:38:23+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками моментом семейного счастья, опубликовав в своем Инстаграм трогательное фото, на котором они с супругом целуются. Его она подписала так: «До скольки лет я останусь ребенком? Пока рядом мой муж - навсегда».

После этого Полина рассказала, что ей прощаются мелкие шалости, позволяются баловство и свобода.

- Муж нянчится и успокаивает мои капризы, хотя этим я никогда не злоупотребляла, - пишет Диброва, признавшись, что они с Дмитрием никогда не ссорятся и уважают мнение друг друга. - Мы просто живем и любим.

А чтобы предвосхитить комментарии хейтеров, добавила:

- Ловлю ваши сообщения о разнице в возрасте и внешнем виде, - подписав хэштегами #Любовь #РазницаВВозрасте.

polinadibrova До скольки лет я останусь ребёнком? Пока рядом мой муж - навсегда.

В итоге аудитория подписчиков, как и предполагала Полина, разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни писали: «Ваша разница в возрасте - это ваше решение», «Хорошо быть ребенком под надежным крылом сильного мужчины!», «Дмитрию очень повезло с Вами, а Вам - с ним!».

Но были и другие: «Смущают слова «муж мне позволяет». Средневековьем это попахивает» и «Вот когда вам будет 40, а ему 70! Вы поймете все прелести разницы в возрасте. А пока радуйтесь жизни».

А некоторые поделились и своим опытом:

- У меня муж старше меня на 20 лет! Мы просто живем и любим, воспитываем сына.

Или:

- У нас разница -10 лет, разные поколения, считай, он - 70-х, я 80-х. И вместе уже 17 лет.

А многие просто желали паре счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU