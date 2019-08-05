2019-08-05T16:17:26+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в парке грабитель с плоскогубцами напал на прохожего

Злоумышленника удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону под следствием оказался 33-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом - судим за разбой. По данным правоохранительных органов, он вышел на большую дорогу, вооружившись плоскогубцами.

- Подозреваемый вечером в одном из парков города напал на мужчину, сорвал цепочку и, угрожая плоскогубцами, отобрал два телефона, а затем скрылся, - рассказали в полиции, добавив, что потерпевший, обратившись с заявлением, оценил ущерб в размере 14 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Учитывая его прошлые криминальные «заслуги», на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А украденное уже вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЮФУ вошел в ТОП лучших университетов мира
С 1 августа ВТБ снижает ставки по ипотеке
Волгодонские атомщики поделились опытом эксплуатации с инженерами АЭС «Аккую»
«Потрясающий Маке up!»: Фото Русской русалки Влады Чигиревой вызвало восторг у болельщиков
Поклонники «Мисс Россия» Алины Санько усомнились, что она сама пишет посты в Инстаграм
В Ростове-на-Дону 20-летняя девушка украла у подруги золотые украшения
Дымовая шашка и крики: на ЛГБТ-активистку напали в ростовском кафе перед лекцией о феминизме
Страстный поцелуй четы Дибровых восхитил Интернет-пользователей
«Ножки - супер, фигура - отпад!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова удивила фанатов откровенным мини
«Расскажите, как повышаете свои вибрации?»: Виктория Лопырева в сексуальном купальнике сразила поклонников
Власти Ростова-на-Дону потратят 49 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Левенцовке
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 8 августа 2019: где и когда