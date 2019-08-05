В Ростове-на-Дону в парке грабитель с плоскогубцами напал на прохожего
В Ростове-на-Дону под следствием оказался 33-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом - судим за разбой. По данным правоохранительных органов, он вышел на большую дорогу, вооружившись плоскогубцами.
- Подозреваемый вечером в одном из парков города напал на мужчину, сорвал цепочку и, угрожая плоскогубцами, отобрал два телефона, а затем скрылся, - рассказали в полиции, добавив, что потерпевший, обратившись с заявлением, оценил ущерб в размере 14 тысяч рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Учитывая его прошлые криминальные «заслуги», на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А украденное уже вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU