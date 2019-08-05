В Ростове-на-Дону в парке грабитель с плоскогубцами напал на прохожего

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-05T16:17:26+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 33-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом - судим за разбой. По данным правоохранительных органов, он вышел на большую дорогу, вооружившись плоскогубцами.

- Подозреваемый вечером в одном из парков города напал на мужчину, сорвал цепочку и, угрожая плоскогубцами, отобрал два телефона, а затем скрылся, - рассказали в полиции, добавив, что потерпевший, обратившись с заявлением, оценил ущерб в размере 14 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Учитывая его прошлые криминальные «заслуги», на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А украденное уже вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU