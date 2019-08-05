В Ростове-на-Дону 20-летняя девушка украла у подруги золотые украшения
Полицейские Ростова-на-Дону раскрыли кражу ювелирных изделий. Как сообщили в правоохранительных органах, за помощью к ним обратилась ростовчанка, которая рассказала, что из ее дома пропали украшения.
Учитывая, что входные двери не были взломаны, а все окна целы, в преступлении заподозрили гостей, среди которых была 20-летняя подруга потерпевшей. После застолья она осталась ночевать в квартире, а когда девушка ушла, хозяйка заметила отсутствие золота.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, - рассказали в полиции Ростова-на-Дону. - Как оказалось, подозреваемая сдала украшения в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU