2019-08-05T16:42:51+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону 20-летняя девушка украла у подруги золотые украшения

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские Ростова-на-Дону раскрыли кражу ювелирных изделий.Полицейские Ростова-на-Дону раскрыли кражу ювелирных изделий.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Полицейские Ростова-на-Дону раскрыли кражу ювелирных изделий. Как сообщили в правоохранительных органах, за помощью к ним обратилась ростовчанка, которая рассказала, что из ее дома пропали украшения.

Учитывая, что входные двери не были взломаны, а все окна целы, в преступлении заподозрили гостей, среди которых была 20-летняя подруга потерпевшей. После застолья она осталась ночевать в квартире, а когда девушка ушла, хозяйка заметила отсутствие золота.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, - рассказали в полиции Ростова-на-Дону. - Как оказалось, подозреваемая сдала украшения в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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