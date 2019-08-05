2019-08-05T16:42:18+03:00
Общество

Поклонники «Мисс Россия» Алины Санько усомнились, что она сама пишет посты в Инстаграм

Красавица из Ростовской области поделилась десятком мудрых советов о жизни
ГОШЕВ Игорь
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Красавица поделилась с подписчиками десятком мудрых советов о жизни. Фото: Инстаграм Алины Санько.Красавица поделилась с подписчиками десятком мудрых советов о жизни. Фото: Инстаграм Алины Санько.
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«Мисс Россия» Алина Санько решила поделиться со своими подписчиками десятком мудрых советов, которые по пунктам опубликовала в своем Инстаграм. Все их красавица проиллюстрировала снимком в обтягивающих брючках и откровенном топике, который подчеркнул выдающиеся формы красавицы.

- Делюсь с вами десятью мудрыми советами о личном развитии, над которыми стоит задуматься, - написала Алина поклонникам. Среди них были и такие афоризмы: «Возможности нужно не искать, а создавать» и «Чем тяжелее путь, тем больший успех ждет в его конце».

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, Всем успешного дня!
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Многие писали, что согласны со всем написанным.

- Согласен со всеми советами, а вам комплимент, Алина. Очень яркая и красивая, - написал один из них.

Но был подписчик, который усомнился в том, что Алина способна на такие высказывания:

- Так смешно, когда ребенок раздает такие советы якобы от своего имени, - написал автор комментария.

Однако другие вступились за красавицу, обратив внимание недовольного на то, что Алина нигде и не писала, что придумала эти выражения сама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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