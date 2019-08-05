Волгодонские атомщики поделились опытом эксплуатации с инженерами АЭС «Аккую»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-05T17:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках подготовки персонала АЭС «Аккую» Ростовскую атомную станцию посетили турецкие атомщики. В течение нескольких дней пять инженеров управления химводоочистки АЭС «Аккую» знакомились с работой химического цеха Ростовской атомной станции. Взаимодействие турецких и российских атомщиков происходило по трём направлениям: работа с документацией, со схемами и режимами функционирования оборудования химического цеха (ХЦ); обход рабочих мест и собеседования с персоналом ХЦ; знакомство с графиками ремонтов оборудования. Как рассказал по итогам визита турецких атомщиков заместитель начальника химического цеха Ростовской АЭС Алексей Грязнов, наибольший интерес у турецкой стороны вызвала работа дистилляционно-обессоливающей установки (ДОУ). Для обессоливания вода поступает из Цимлянского водохранилища, выпаривается и проходит через систему специальной очистки. Затем она проходит многоступенчатый контроль качества в лаборатории химического цеха, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием, а лишь затем поступает на технологические нужды Ростовской АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- Интерес турецких коллег к ДОУ Ростовской АЭС обусловлен тем, что на АЭС «Аккую» будут сооружены подобные дистилляционно-обессоливающие установки. Поэтому турецких атомщиков интересует и принцип работы ДОУ, и методы поддержание оборудования в технически исправном состоянии, в частности, как производится ремонт, его периодичность и принципы верстки графиков ремонтных компаний, - отметил Алексей Грязнов.

Росатом строит первую атомную станцию в Турции – АЭС «Аккую» российского дизайна в провинции Мерсин. АЭС будет включать четыре энергоблока с реакторами поколения 3+ типа ВВЭР мощностью 1200 Мвт каждый. Проект по сооружению первой АЭС в Турции реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного между РФ и Турецкой Республикой 12 мая 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU