На конкурс стартап проектов в области «новой» энергетики могут подать заявки студенты ЮФУ

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-06T11:29:13+03:00

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Один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках группа Enel, начинает отбор технологических проектов на базе GenerationS, корпоративного акселератора от РВК. В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума соответствующее соглашение о партнерстве подписали гендиректор РВК Александр Повалко и гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья. Известно, что лучшие стартапы смогут реализовать оплачиваемые пилотные проекты и получат возможность выхода на рынки 34 стран.

Так, принять участие в отборе смогут команды, имеющие проекты стадии «прототип» и выше в таких областях, как роботизированные решения для гидроэнергетики, искусственный интеллект для систем хранения электроэнергии, ветро- и солнечная энергетика, решения по переработке и вторичному использованию отходов и системам водоочистки, VR-технологии для задач ассистирования при эксплуатации и ремонте оборудования и другие. Всего около 14 направлений.

Эксперты совместно оценят заявки, отберут около 30 перспективных команд, которые смогут претендовать на оплачиваемое пилотирование разработок на мощностях партнера. Проекты, которые получат возможность долгосрочного сотрудничества, будут объявлены уже в сентябре.

Свои заявки на конкурс стартап проектов в области «новой» энергетики могут подать и студенты ЮФУ. Такое предложение для них появилось на официальном сайте вуза.

КСТАТИ

Участие в отборе бесплатное. Узнать о направлениях и подать заявку на участие можно до 10 сентября 2019 года http://enel.generation-startup.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU