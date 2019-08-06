2019-08-06T12:24:51+03:00
Происшествия

В Ростовской области силовики задержали банду, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия

Боевые пистолеты кустари-умельцы собирали прямо в квартире многоэтажного дома [оперативное видео]
Александр СТЕПАНОВ
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Спецназ и оперативники нагрянули одновременно по трем адресам, где проживали подозреваемые. Фото: скрин с оперативного видео МВД.Спецназ и оперативники нагрянули одновременно по трем адресам, где проживали подозреваемые. Фото: скрин с оперативного видео МВД.
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В Ростове-на-Дону оперативники ФСБ и главного управления угрозыска МВД России, совместно с региональными коллегами и при поддержке спецназа Росгвардии, накрыли банду, которая занималась изготовлением и сбытом огнестрельного оружия.

- Задержаны трое, официально безработных, один из них уже имел судимость за незаконный оборот оружия, - сообщила «КП» - Ростов-на-Дону» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Свою «продукцию» они сбывала на территории Ростовской области.

Один из членов ОПГ успел выбросить вещдоки с балкона. Фото: скрин с оперативного видео МВД.

Один из членов ОПГ успел выбросить вещдоки с балкона. Фото: скрин с оперативного видео МВД.

Силовики нагрянули в квартиры подозреваемых одновременно, один из них, правда, успел сбросить с балкона вещдоки — уже собранные самодельные пистолеты и комплектующие к ним. Впрочем, это не помогло.

- Изъяты три пистолета кустарного производства, а также большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему различного калибра, - отметила Ирина Волк. - В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

Задержание банды изготовителей оружия в Ростове-на-Дону 06.08,2019 г..//Оперативная съемка МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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