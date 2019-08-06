В Ростовской области силовики задержали банду, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия
В Ростове-на-Дону оперативники ФСБ и главного управления угрозыска МВД России, совместно с региональными коллегами и при поддержке спецназа Росгвардии, накрыли банду, которая занималась изготовлением и сбытом огнестрельного оружия.
- Задержаны трое, официально безработных, один из них уже имел судимость за незаконный оборот оружия, - сообщила «КП» - Ростов-на-Дону» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Свою «продукцию» они сбывала на территории Ростовской области.
Один из членов ОПГ успел выбросить вещдоки с балкона. Фото: скрин с оперативного видео МВД.
Силовики нагрянули в квартиры подозреваемых одновременно, один из них, правда, успел сбросить с балкона вещдоки — уже собранные самодельные пистолеты и комплектующие к ним. Впрочем, это не помогло.
- Изъяты три пистолета кустарного производства, а также большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему различного калибра, - отметила Ирина Волк. - В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.
Задержание банды изготовителей оружия в Ростове-на-Дону 06.08,2019 г..//Оперативная съемка МВД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU