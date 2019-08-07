В Ростове-на-Дону адвокат пытался обмануть мать подзащитного, требуя 700 тысяч рублей «для следователя»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-07T09:45:01+03:00

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Региональный следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении адвоката филиала №3 по Первомайскому району Ростова-на-Дону. Защитника обвиняют в мошенничестве. Согласно официальной версии, он обманул ростовчанку (мать подозреваемого в убийстве), сочинив историю о том, что требуется крупная сумма денег «для следователя».

- В апреле нынешнего года адвокат убедил мать подзащитного в том, что сможет решить вопрос о переквалификации действий последнего на менее тяжкую статью обвинения и изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - За свои услуги он потребовал 700 тысяч рублей, сообщив женщине не соответствующие действительности сведения о том, что деньги «для решения вопроса» будут переданы сотруднику следственного управления.

Адвоката задержали сразу после получения денег, скоро он предстанет перед судом. Если вина профессионального защитника будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU