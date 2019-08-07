2019-08-07T11:29:51+03:00
Общество

Ученые ЮФУ получили доступ к химической базе структурного поиска Reaxys

Это информационный ресурс для химиков-синтетиков, содержащий огромную базу экспериментально подтвержденных данных
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Информационный ресурс для химиков-синтетиков, содержащий огромную базу экспериментально подтвержденных данных теперь доступен для ученых ЮФУ. Доступ к химической базе структурного поиска Reaxys вуз получил, благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. И действовать он будет до конца текущего года.

К слову, доступ возможен со всех компьютеров, включенных в университетскую сеть. Для доступа вне сети вуза необходимо будет воспользоваться логином и паролем, с которыми сотрудники и студенты вохожят на все ресурсы доступные ЮФУ - еlsevier - scopus.com, sciencedirect.com, scival.com.

Известно, что база Reaxys содержит информацию, включающую структуры, реакции и их физические характеристики. Там возможен как структурный поиск, так и поиск по названиям соединений. Его результатом являются реакции синтеза соединений, условия их получения, физические и химические свойства, библиографические ссылки и полные тексты. Правда, последние в том случае, если ЮФУ подписан на эти журналы.

Кстати, обучающий вебинар «Особенности баз Reaxys и ReaxysMedicinalChemistry. Примеры решения научных задач» состоится 8 августа в 10:00.

ВАЖНО

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://www.brighttalk.com/webcast/10439/367278

Ссылка на доступ к химической базе структурного поиска Reaxys https://www.reaxys.com/#/login

ИСТОЧНИК KP.RU

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