Ученые ЮФУ получили доступ к химической базе структурного поиска Reaxys
Информационный ресурс для химиков-синтетиков, содержащий огромную базу экспериментально подтвержденных данных теперь доступен для ученых ЮФУ. Доступ к химической базе структурного поиска Reaxys вуз получил, благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. И действовать он будет до конца текущего года.
К слову, доступ возможен со всех компьютеров, включенных в университетскую сеть. Для доступа вне сети вуза необходимо будет воспользоваться логином и паролем, с которыми сотрудники и студенты вохожят на все ресурсы доступные ЮФУ - еlsevier - scopus.com, sciencedirect.com, scival.com.
Известно, что база Reaxys содержит информацию, включающую структуры, реакции и их физические характеристики. Там возможен как структурный поиск, так и поиск по названиям соединений. Его результатом являются реакции синтеза соединений, условия их получения, физические и химические свойства, библиографические ссылки и полные тексты. Правда, последние в том случае, если ЮФУ подписан на эти журналы.
Кстати, обучающий вебинар «Особенности баз Reaxys и ReaxysMedicinalChemistry. Примеры решения научных задач» состоится 8 августа в 10:00.
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Ссылка на доступ к химической базе структурного поиска Reaxys https://www.reaxys.com/#/login
ИСТОЧНИК KP.RU