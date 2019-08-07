«Лучшие на рынке условия»: 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой выдал ВТБ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-07T11:32:17+03:00

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В рамках программы «Ипотека с господдержкой» за шесть месяцев этого года ВТБ провел порядка 3,2 тысячи ипотечных сделок. Их общая сумма составила почти 10 млрд рублей.

Известно, что программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Московской области и Москве - там средняя сумма кредита составила 5,3 млн рублей. На втором месте - Ленинградская область и Санкт-Петербург – 3,5 млн рублей. Кроме того, в пятерке лидеров - Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Новосибирская область, в них средний займ на квадратные метры – 2,2 млн рублей.

- В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых, - сообщил руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому ожидаем дальнейший спроса среди семьей, которые подходят под эти условия.

Так, кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком. программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы - 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU