В Ростове-на-Дону в аптеке хранили 600 капсул «Лирики» в микроволновой печи

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-07T15:14:12+03:00

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В Ростове-на-Дону правоохранительные органы во время рейда по аптекам, где, возможно, продают лекарства без рецептов, обнаружили сразу 600 капсул препарата «Лирика», которые хранились в микроволновой печи у кассового аппарата.

Как сообщает Росздравнадзор, за нарушение правил хранения фармацевтическая организация была привлечена к ответственности, теперь руководство должно выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, за шесть месяцев нынешнего года арбитражный суд Ростовской области вынес 33 решения о приостановлении деятельности 35 аптек. Они многократно привлекались к ответственности за продажу лекарств из категории аптечной наркомании. Что касается мест, где фармацевты прячут эти препараты, то полицейские находили их в платяных шкафах, туалете и мусорных ведрах, а вот в микроволновке обнаружили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU