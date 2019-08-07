В Ростовской области жертвами Крымской геморрагической лихорадки стали 48 человек

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-07T17:30:35+03:00

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В Ростовской области эпидемиологи озвучили статистику по числу заболевших Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи.

Так, по данным ведомства, официально диагноз подтвержден у 48 человек. Большинство пациентов из Сальского района, на втором месте - Зимовниковский. Далее по списку - жители Ростова-на-Дону, Пролетарского, Ремонтненского, Дубовского и Мартыновского районов. Всего же к врачам с начала эпидсезона обратились уже 6 411 человек, из которых треть - дети и подростки в возрасте до 14 лет.

В настоящее время специалисты проводят противоклещевые обработки парков, полей и других мест обитания клещей, чтобы не допустить новых случаев заражения.

Кроме того, медики просят жителей Дона не заниматься самолечением, а при малейших признаках заболевания, которое нередко начинается с подъема температуры, обращаться в травмпункты. Там помогут снять клеща, а также выяснить заразный он или нет. Кроме того, обратившийся в течение двух недель будет находиться под наблюдением докторов.

ИСТОЧНИК KP.RU