Ростовские эпидемиологи забраковали 2,5 тонны рыбы и морепродуктов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-07T17:32:32+03:00

Общая сумма штрафов с начала года составила больше полумиллиона рублей

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В Ростовской области крупный улов удалось добыть специалистам регионального Управления Роспотребнадзор. Как сообщили в ведомстве, только с начала года их сотрудниками были проверены несколько сотен коммерсантов, которые торгуют рыбной продукцией. В том числе в поле зрения санитарных врачей попали десятки общепитов, образовательных учреждений и предприятий по производству.

В результате проверок был обнаружен целый букет нарушений. В их числе - продажа продукции без необходимых документов, гарантирующих ее качество и безопасность, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, несвоевременное прохождение медосмотров и торговля продуктами без маркировки.

Кроме того, было проверено свыше 500 проб рыбной продукции. В результате чего было забраковано 2 467 килограмма. Это на 595 килограммов больше, чем за тот же период минувшего года.

В итоге, сумма штрафов, которые были вписаны коммерсантам, составила более 527 тысяч рублей. В ведомстве заверили, что такие проверки будут продолжаться и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU