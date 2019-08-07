Известная пловчиха Юлия Ефимова в подсолнухах привела фанатов в восторг

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-07T18:04:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Солнечное фото опубликовала на своей странице в Инстаграм лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова. Красавица поделилась трогательным снимком, который не оставил подписчиков неравнодушными.

- Милый дом, - подписала фотографию Юлия, которая счастливо улыбается в полес огромными подсолнухами. Фанаты сразу же предположили, что известная спортсменка отправилась домой - в Ростовскую область, где жила долгое время.

- Юля, Ростов любит, гордится и болеет за Вас! Вы - красотка! Удачи и новых побед! - написал один из подписчиков.

- Добро пожаловать, родная наша Чемпионка. Юля вы у нас самая-самая, - написал кто-то из земляков.

- Завтра на этом поле подсолнухов появятся круги в виде олимпийских колец. Наша Юля умеет оставлять след не только в истории, - сделал комплимент пловчихе другой.

А еще диванные эксперты посоветовали Ефимовой поработать над техникой.

- Юля, все это хорошо. Но на «старте» засиживаемся. Сотню и полтинник тоже надо сделать. Старт по резче надо. Как раз эти секунды и проиграли на сотне. Терпения и сил, - написал один из них.

pryanya93 My vacation mood Ph: @dmitrydetkov

Были и такие комментарии: «Да здравствуют родные пенаты!», «Красиво, поле подсолнечника это символ русского лета», «Юля, ты на всех фотографиях такая счастливая!» и «Неужели в России такое бывает!».

Пост с фото набрал больше 15 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU