«Вот это мисс!»: Поклонники обсуждают новый модный образ Полины Дибровой
«Миссис Россия» Полина Диброва знает, чем удивить. Титулованная модель выглядит так, что никогда не подумаешь, что она уже родила троих детей. Подтверждение этому наряд, в котором красавица прогулялась по Испании. Внимание Интернет-пользователей сразу привлекло ультракороткое мини, которое выгодно подчеркнуло длину стройных ног модели.
- Как здорово просто бродить по улочкам города, без определенной цели и не следя за часами, - подписала Полина атмосферное фото.
Поклонники рассыпались в комплиментах-комментариях: «Платье просто отпад!», «Очаровательная Полина», «Вот это мисс», «Платье Жар-птицы» и «К платью так и просится каблучок. Но это уже совсем другая история».
Напомним, Полина Диброва из Ростова-на-Дону. На одном из конкурсов красоты ее увидел известный телеведущий Дмитрий Дибров, который предложил красавице руку и сердце. Сейчас пара воспитывает троих мальчишек.
ИСТОЧНИК KP.RU