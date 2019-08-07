«Вот это мисс!»: Поклонники обсуждают новый модный образ Полины Дибровой

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-07T18:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

«Миссис Россия» Полина Диброва знает, чем удивить. Титулованная модель выглядит так, что никогда не подумаешь, что она уже родила троих детей. Подтверждение этому наряд, в котором красавица прогулялась по Испании. Внимание Интернет-пользователей сразу привлекло ультракороткое мини, которое выгодно подчеркнуло длину стройных ног модели.

- Как здорово просто бродить по улочкам города, без определенной цели и не следя за часами, - подписала Полина атмосферное фото.

Поклонники рассыпались в комплиментах-комментариях: «Платье просто отпад!», «Очаровательная Полина», «Вот это мисс», «Платье Жар-птицы» и «К платью так и просится каблучок. Но это уже совсем другая история».

polinadibrova Как здорово просто бродить по улочкам города, без определенной цели

Напомним, Полина Диброва из Ростова-на-Дону. На одном из конкурсов красоты ее увидел известный телеведущий Дмитрий Дибров, который предложил красавице руку и сердце. Сейчас пара воспитывает троих мальчишек.

ИСТОЧНИК KP.RU