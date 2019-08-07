2019-08-07T18:34:23+03:00
Общество

«Серия горячих фото начинается»: Русская русалка Влада Чигирева отдыхает на пляже в Майами

Красавица-спортсменка уже поделилась первыми фото с отдыха
ГОШЕВ Игорь
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Красавица-спортсменка уже поделилась первыми фото с отдыха. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Красавица-спортсменка уже поделилась первыми фото с отдыха. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из Ростова-на-Дону одна из самых любимых спортсменок у Интернет-пользователей. Русская русалка частенько рассказывает о том, как она вместе с подругами по команде готовится к соревнованиям, делится радостью от побед и даже тем, как проводит свободное время.

Судя по всему, сейчас Влада отдыхает в Майами. Поскольку в Инстагарме появились фотографии, сделанные на пляже этого заграничного курорта.

- Серия горячих фото начинается, - подписала фотографию в пляжном купальнике красавица-блондинка. И спросила у подписчиков совета о том, где там найти тренера по серфингу. Кроме того, Влада призналась, что на отдыхе еще и устраивает себе пробежки, а также занятия по растяжке.

chigirevavladachigirevavlada
Miami Beach Серия горячих фото начинается
1376 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие удивились активности спортсменки.

- Неужели вам не хочется просто лежать? - спросил один из них.

Другие поддержали фото ростовчанки лайками и комментариями в духе: «Крутяк», «Моя любимая улыбашка» и «Супер выглядишь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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