В Ростове-на-Дону у исправительной колонии задержали двух парней, которые хотели перебросить запрещенные вещества

СЕГОДНЯ 20:09 2019-08-07T20:09:06+03:00

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В среду, 7 августа, в полночь в Ростове-на-Дону оперативники службы исполнения наказания задержали двоих мужчин, которые крутились у стены исправительной колонии № 2. Подозрение вызвало поведение молодых людей. Как оказалось, они планировали перебросить запрещенные предметы и вещества.

- В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у них были обнаружены и изъяты два свертка с таблетками белого цвета в количестве 250 шт., 48 капсул коричнево-белого цвета и измельченная растительная масса зеленного цвета (предположительно наркотического содержания), а также четыре гарнитуры, одна из которых безпроводная, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Если эксперты подтвердят, что в свертке были запрещенные наркотические вещества, то молодым людям грозит уголовное дело. Известно, что подозреваемые - жители Азова (одному 22 года, другому - 18 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU