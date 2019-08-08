В Ростове-на-Дону супруги организовали подпольное казино

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-08T10:53:02+03:00

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В районном суде Ростова-на-Дону рассмотрели уголовное дело в отношении семейной пары, которая организовала подпольное казино. Инцидент случился в Ленинском районе города. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, супруги нашли нежилое помещение, в котором и решили сделать игорное заведение. При этом своему знакомому они предложили должность крупье. Тот отказываться не стал.

- Результатом проводимой азартной игры являлось случайное совпадение либо несовпадение определенных игральных карт, - сообщили в надзорном ведомстве. - И, если клиент выигрывал, то он мог сам остановить игру и получить выигранную сумму. Она выдавалась после сдачи им игральных фишек.

Незаконный бизнес накрыли оперативники, которые нагрянули на место игры.

В итоге в отношении троицы возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Всем им назначили от 1,4 до 1,8 года, правда, условно.

ИСТОЧНИК KP.RU