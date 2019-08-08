Житель Ростовской области засеял садовый участок коноплей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-08T10:52:50+03:00

Хуторянин не скрывал, что знал, что это за растение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Ростовской области мужчина решил засеять свой садовый участок редкой культурой. Однако при этом не учел, что урожай грозит обернуться уголовным делом. Так и произошло.

На карандаш стражей порядка попался житель хутора Бровки Сальского района. Как рассказали в прокуратуре области, мужчина решил засеять свой садовый участок семенами конопли. Хуторянин не скрывал, что знал, что это за растение, и в дальнейшем хотел сделать из него наркотик. Однако теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».

Теперь, если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы. Правда, он может и отделаться штрафом в размере 300 тысяч рублей.

- Расследование уголовное дела продолжается, - добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU