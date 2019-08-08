Модель современного читателя русской поэзии составляют в ЮФУ

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-08T11:41:38+03:00

Внести свой вклад в это исследование может каждый

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Ученые Южного федерального университета работают над уникальным проектом «Русская поэзия и читатель: потенциал и потребности». Специалисты решили составить модель современного читателя русской поэзии.

Как рассказали в вузе, исследование инициировано журналом о поэзии Prosodia и поддержано журналом «Русский репортер», Аналитическим центром «Эксперт Юг», а также Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.

Задача проекта - понять, как воспринимается русская поэзия современным читателем сегодня, что в ней находит отклик и что по каким-то причинам не находит.

Известно, что опрос будет проходить до 15 сентября 2019 года. А принять в нем участие сможет каждый. К слову, в благодарность за заполненную анкету, специалисты готовы прислать ответившим результаты исследования.

ВАЖНО!

Заполнить электронную анкету можно по ссылке (перейти)

ИСТОЧНИК KP.RU