Модель современного читателя русской поэзии составляют в ЮФУ
Ученые Южного федерального университета работают над уникальным проектом «Русская поэзия и читатель: потенциал и потребности». Специалисты решили составить модель современного читателя русской поэзии.
Как рассказали в вузе, исследование инициировано журналом о поэзии Prosodia и поддержано журналом «Русский репортер», Аналитическим центром «Эксперт Юг», а также Институтом филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.
Задача проекта - понять, как воспринимается русская поэзия современным читателем сегодня, что в ней находит отклик и что по каким-то причинам не находит.
Известно, что опрос будет проходить до 15 сентября 2019 года. А принять в нем участие сможет каждый. К слову, в благодарность за заполненную анкету, специалисты готовы прислать ответившим результаты исследования.
ВАЖНО!
Заполнить электронную анкету можно по ссылке (перейти)
ИСТОЧНИК KP.RU