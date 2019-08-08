«Сексуальности навалом!»: Подписчики обсуждают открытое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой
«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала подписчиков откровенным декольте. В своем Инстаграм таким образом она проиллюстрировала пост о том, кто и почему от нее отписывается, и как поющая модель к этому относится.
- Я не расстраиваюсь словам «отписка» в своем директе, ведь если кому-то не интересно в моем аккаунте, то я только рада оставаться с теми, кто любит и уважает меня и мое творчество, - написала как отрезала красавица из Ростовской области.
При этом спросила у фанатов, что им больше всего нравится в ее микроблоге, а чего необходимо добавить.
Многие в один голос уверяли, что «подсели» на видео с переодеваниями» - когда Татьяна рассказывает и показывает, как из нескольких вещей можно сделать гардероб на все случаи жизни.
Но были и такие ценные советы: «Ваши преображения восхитительны! Как и Вы сами», «Добавить побольше эротики», «Побольше бы таких крутых фото» и «Ты нравишься, этого достаточно».
ИСТОЧНИК KP.RU