«Сексуальности навалом!»: Подписчики обсуждают открытое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-08T16:42:50+03:00

Красавица рассказала, что не расстраивается, когда от ее странички отписываются. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Красавица рассказала, что не расстраивается, когда от ее Интернет-странички отписываются

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«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала подписчиков откровенным декольте. В своем Инстаграм таким образом она проиллюстрировала пост о том, кто и почему от нее отписывается, и как поющая модель к этому относится.

- Я не расстраиваюсь словам «отписка» в своем директе, ведь если кому-то не интересно в моем аккаунте, то я только рада оставаться с теми, кто любит и уважает меня и мое творчество, - написала как отрезала красавица из Ростовской области.

При этом спросила у фанатов, что им больше всего нравится в ее микроблоге, а чего необходимо добавить.

kottova Полезно взять себе в привычку никогда и ни при каких обстоятельствах не винить никого и ничего.

Многие в один голос уверяли, что «подсели» на видео с переодеваниями» - когда Татьяна рассказывает и показывает, как из нескольких вещей можно сделать гардероб на все случаи жизни.

Но были и такие ценные советы: «Ваши преображения восхитительны! Как и Вы сами», «Добавить побольше эротики», «Побольше бы таких крутых фото» и «Ты нравишься, этого достаточно».

ИСТОЧНИК KP.RU