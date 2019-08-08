В Ростовской области ездить общественным транспортом стали чаще

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-08T17:02:39+03:00

Всего за минувший год вышло на маршрут 250 новых автобусов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

В Ростовстате уверяют: транспортники только за минувшие полгода перевезли 140 миллионов пассажиров

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В Ростовской области жители стали чаще пользоваться услугами общественного транспорта. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных, которые озвучили в Ростовстате. Так, по данным статистиков, за первые шесть месяцев этого года на Дону перевезли 140 миллионов пассажиров. В перерасчете на день выходит по 777 тысяч. Если сравнивать эти показатели с тем же периодом минувшего года, то это на 2,8 процента больше, чем год назад.

- Рост числа перевезенных пассажиров связан с проведением транспортной реформы, в рамках которой были добавлены новые маршруты, отдельные частично поменяли направления, на некоторых изменился класс вместимости транспорта, - уверены в ведомстве.

Сообщается, что всего за минувший год на маршрут вышли 250 новых автобусов, львиная доля которых - 160, курсируют по улицам донской столицы.

К слову, в Ростовской области основной объем пассажирских перевозок выполняется именно автомобильным транспортом. Это порядка 95 процентов от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU