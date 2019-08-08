2019-08-08T17:02:39+03:00
Общество

В Ростовской области ездить общественным транспортом стали чаще

В Ростовстате уверяют: транспортники только за минувшие полгода перевезли 140 миллионов пассажиров
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Всего за минувший год вышло на маршрут 250 новых автобусов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Всего за минувший год вышло на маршрут 250 новых автобусов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В Ростовской области жители стали чаще пользоваться услугами общественного транспорта. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных, которые озвучили в Ростовстате. Так, по данным статистиков, за первые шесть месяцев этого года на Дону перевезли 140 миллионов пассажиров. В перерасчете на день выходит по 777 тысяч. Если сравнивать эти показатели с тем же периодом минувшего года, то это на 2,8 процента больше, чем год назад.

- Рост числа перевезенных пассажиров связан с проведением транспортной реформы, в рамках которой были добавлены новые маршруты, отдельные частично поменяли направления, на некоторых изменился класс вместимости транспорта, - уверены в ведомстве.

Сообщается, что всего за минувший год на маршрут вышли 250 новых автобусов, львиная доля которых - 160, курсируют по улицам донской столицы.

К слову, в Ростовской области основной объем пассажирских перевозок выполняется именно автомобильным транспортом. Это порядка 95 процентов от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зерноградском районе женщина украла украшений на 120 тысяч рублей, случайно увидев открытую входную дверь
В Багаевском районе начальница почтового отделения получила условный срок за присвоение 700 тысяч рублей
Врача из Ростовской области осудили за аферу с диспансеризацией
«Шик, блеск, красота»: «Миссис Россия» Полина Диброва в ультра-мини вышла в свет с мужем
«Сексуальности навалом!»: Подписчики обсуждают открытое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой
«Самая бомбезная блондинка страны»: Поклонники Виктории Лопыревой в восторге от ее нового откровенного фото
«БКС Брокер» дарит своим клиентам обучение инвестированию
Ипотека отыграла назад: в Ростовской области замедлились темпы по жилищному кредитованию
В Ростове-на-Дону подсобные рабочие изнасиловали и убили 69-летнюю пенсионерку
Модель современного читателя русской поэзии составляют в ЮФУ
Время приема платежей для корпоративных клиентов увеличил банк ВТБ
«Балдеет собакен»: Дворняга заснула под кондиционером в автобусе Ростова-на-Дону
Житель Ростовской области засеял садовый участок коноплей
Из Ростовской области в Украину не выпустили 18 тонн молока и сливок
В Ростове-на-Дону супруги организовали подпольное казино
В Ростове-на-Дону у исправительной колонии задержали двух парней, которые хотели перебросить запрещенные вещества
Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось
У жителя Ростовской области долг забрали зерном
«Серия горячих фото начинается»: Русская русалка Влада Чигирева отдыхает на пляже в Майами
«Вот это мисс!»: Поклонники обсуждают новый модный образ Полины Дибровой
Известная пловчиха Юлия Ефимова в подсолнухах привела фанатов в восторг
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил три иномарки
В Ростове-на-Дону приставы конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов
Донскому приставу грозит до двенадцати лет тюрьмы за снятие ареста с имущества должников