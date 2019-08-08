В Багаевском районе начальница почтового отделения получила условный срок за присвоение 700 тысяч рублей
Прокуратура сообщила о вынесении Багаевским судом обвинительного приговора в отношении начальницы местного территориального отделения почтовой связи. Женщину признали виновной в присвоении крупной суммы денег. Согласно официальной версии, она в течение полугода (с мая по декабрь 2018-го) прикарманила более 700 тысяч рублей.
- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев (условно) с испытательным сроком (на 30 месяцев), - пояснили в надзорном ведомстве, добавив, что в течение трех лет ей также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU