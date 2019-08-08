В Зерноградском районе женщина украла украшений на 120 тысяч рублей, случайно увидев открытую входную дверь

СЕГОДНЯ 20:13 2019-08-08T20:15:00+03:00

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В полиции возбудили уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Новочеркасска, которую считают причастной к краже. По версии правоохранительных органов, будучи проездом в Зерноградском районе, она случайно увидела открытой калитку забора, а за ней - распахнутую входную дверь частного дома, чем решила воспользоваться, так как в кармане было мало денег.

- Она вошла в дом и украла косметичку, в которой лежали пять золотых колец, - рассказали в полиции.

Вскоре в полицию обратилась хозяйка. Потерпевшая рассказала, что уехала с мужем по делам, оставив дома сына. Молодой человек отлучился из дома, оставив входную дверь незапертой, а калитку во двор открытой. Когда заявительница вернулась домой, она обнаружила пропажу косметички, в которой хранила ювелирные украшения общей стоимостью 120 тысяч рублей. Стражи порядка достаточно быстро нашли похитительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU