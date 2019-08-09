«Таня, ты Леопард»: Видео «Мисс Россия» в облегающих велосипедках набирает обороты

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-09T15:46:46+03:00

Его уже посмотрели больше 122 тысяч человек

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«Миссис Россия» Татьяна Котова сразила поклонников буквально наповал. Модель появилась перед публикой в велосипедках и коротеньком топике леопардовой расцветки. Такое видео она опубликовала в своим Инстаграм. На этот раз поющая блондинка станцевала в новой партии одежды для того, чтобы показать, как можно комбинировать модные вещи так, чтобы они смотрелись стильно и со вкусом.

- Мандариновое настроение, - лаконично подписала видеоролик Котова, который уже посмотрели больше 122 тысяч человек.

kottova Мандариновое настроение с оранжевыми шортами

И услышала такую обратную связь:

- Не с нашим летом так ходить, к сожалению, - написала одна из подписчиц.

- Ноги бы еще такие, - мечтательно высказалась другая.

- Шорты на леопардовых лосинах - это огонь, - высказал свое мнение кто-то из Интернет-стилистов.

Но большинство все же похвалили Татьяну: «Иметь такую фигуру - преступление», «Таня, ты Леопард», «Ааа, огонь», «Какие ноги! Ммммммммм!», «Грациозная кошечка», «Любимая бестия», «Очень пластичная», «Какая фигурка!» и «Во всех ты, душенька, нарядах хороша».

ИСТОЧНИК KP.RU