В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-10T12:58:38+03:00

Пожилой мужчина почти четыре года издевался над соседской девочкой, которая жила с матерью рядом с ним. Фото: Алексей ФОКИН

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В Ростовской области под суд пойдет престарелый мужчина, которого обвиняют по тяжкой статье уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как рассказали в Областной прокуратуре, под подозрением житель Миллеровского района Дона. Пожилой мужчина почти четыре года издевался над соседской девочкой, которая жила с матерью рядом с ним.

- С 2015 года подозреваемый с применением насилия совершал с малолетней насильственные действия сексуального характера, - добавили в надзорном ведомстве.

В итоге, когда страшная правда выплыла наружу, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь, если дело дойдет до суда, а пенсионера признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU