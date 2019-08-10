В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой
В Ростовской области под суд пойдет престарелый мужчина, которого обвиняют по тяжкой статье уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Как рассказали в Областной прокуратуре, под подозрением житель Миллеровского района Дона. Пожилой мужчина почти четыре года издевался над соседской девочкой, которая жила с матерью рядом с ним.
- С 2015 года подозреваемый с применением насилия совершал с малолетней насильственные действия сексуального характера, - добавили в надзорном ведомстве.
В итоге, когда страшная правда выплыла наружу, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь, если дело дойдет до суда, а пенсионера признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU