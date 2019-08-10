2019-08-10T14:34:57+03:00
Общество

В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф

Там был нарушен закон
Ольга ГОПАЛО
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Судья принял решение оштрафовать директора на 20 тысяч рублей.Судья принял решение оштрафовать директора на 20 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области состоялся суд над директором Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Инцидент произошел в Багаевском районе Дона.

В прокуратуре региона сообщили, что ими была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу граждан, которые ранее замещали должности муниципальной службы.

Как оказалось, директор незаконно взял на работу экс-ведущего специалиста местной администрации. Согласно законодательству, при приеме на работу он должен был поставить в известность районную администрацию о том, что их уволенная чиновница теперь будет трудится там.

Однако этого сделано не было, потому дело на руководителя было передано в мировой суд. В итоге судья принял решение оштрафовать директора на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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