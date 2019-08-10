В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф
В Ростовской области состоялся суд над директором Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Инцидент произошел в Багаевском районе Дона.
В прокуратуре региона сообщили, что ими была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу граждан, которые ранее замещали должности муниципальной службы.
Как оказалось, директор незаконно взял на работу экс-ведущего специалиста местной администрации. Согласно законодательству, при приеме на работу он должен был поставить в известность районную администрацию о том, что их уволенная чиновница теперь будет трудится там.
Однако этого сделано не было, потому дело на руководителя было передано в мировой суд. В итоге судья принял решение оштрафовать директора на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU