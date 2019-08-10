В Ростовской области детям незаконно делали прививки

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-10T16:55:01+03:00

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В городе Красный Сулин Ростовской области на карандаш прокурорских работников попал «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья». Там была проведена проверка не предмет исполнения требований федерального законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Как оказалось, в центре к занятиям допускали детей, у которых были инфекционные заболевания. Однако по данным областной прокуратуры, ребят не отправляли в детскую поликлинику или на госпитализацию для постановки диагноза. Вместо этого им назначали лекарства и кололи уколы.

- Согласно действующему законодательству прививки должны проводиться в медицинских кабинетах детских дошкольных образовательных организаций при наличии лицензий на медицинскую деятельность, - добавили в надзорном ведомстве. - Однако у Центра такой не было.

Поэтому медицинского работника оштрафовали за нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU