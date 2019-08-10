В Ростовской области профессиональный праздник отметят 156 тысяч строителей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-10T18:00:02+03:00

В этом году он выпадает на воскресенье, 11 августа

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В воскресенье, 11 августа, свой профессиональный праздник отметят строители. По случаю праздника, свою статистику озвучили в Ростовстате.

По последним данным, на Дону трудятся 156 тысяч строителей. Только за шесть месяцев этого года им удалось построить более 15 тысяч квартир. Их общая площадь составила около 1 192 тысячи квадратных метров.

Надо сказать, что работники отрасли потрудились ударно: это почти на 11 процентов больше того же периода прошлого года.

Кроме того, благодаря строителям, жители Ростовской области за прошедшее полугодие получили 830 мест в детских садах, 1174 квадратных метра спортивных залов и 317 мест клубных учреждений.

А еще по итогам прошедшего полугодия на Дону по сравнению с 2018-м в 1,4 раза возросла протяженность введенных в действие газовых сетей, в 6,8 раза - канализационных сетей, в 3,6 раза - радиорелейных линий связи, вдвое - линий электропередач.

Более того, больше в 1,5 раза построено торговых площадей и в 3,2 раза – предприятий общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU