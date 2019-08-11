2019-08-11T11:43:21+03:00
Общество

В Новочеркасске при пожаре в многоэтажке пострадали люди

ЧП случилось на улице Фрунзе
Ольга ГОПАЛО
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ЧП случилось на улице Фрунзе.ЧП случилось на улице Фрунзе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 10 августа, пожар произошел в городе Новочеркасске. Об инциденте сообщили очевидцы, которые позвонили на номер единой диспетчерской службы. Огнеборцы сразу же выехали на место - на улицу Фрунзе.

- Возгорание произошло в квартире четырехэтажного жилого дома на площади 16 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Для ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и пять спецмашин. В 15:04 огонь удалось локализовать, еще через пять минут полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, что при ЧП пострадали люди. В итоге, 42-летнего мужчину и 46-летнюю женщину с ожогами доставили в ближайшую больницу. Там же напомнили, что важно соблюдать правила пожарной безопасности. Поскольку от этого зависит не только ваша жизнь, но и близких, а также сохранность имущества. А в случае обнаружения пожара звоните по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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