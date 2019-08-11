В Ростове-на-Дону задержали парочку с 30 пакетиками наркотиков для «закладок»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-11T11:54:00+03:00

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В Ростове-на-Дону внимание полицейских привлекла парочка, которую они остановили для досмотра. Инцидент произошел в Советском районе донской столице. И, как оказалось, чутье не подвело стражей порядка - у 31-летнего ростовчанина и его подруги, которая на четыре года младше него, были обнаружены пакеты с неизвестным веществом.

Позже в специализированной лаборатории подтвердили, что изъятое является синтетическим наркотиком. В общей сложности, у парочки при себе были 30 пакетиков. Мужчина рассказал стражам порядка, что в дальнейшем он хотел сбыть зелье путем тайников-закладок на территории города и области.

В итоге, в отношении ростовчан возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время их заключили под стражу.

Если дело дойдет до суда и наркосбытчиков признают виновными, им грозят крупные тюремные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU