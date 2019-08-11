СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-11T13:59:36+03:00

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Погода на неделю 12-18 августа 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 31 градуса и дожди. Если верить прогнозам метеорологам, то и в предстоящую неделю августа жители донской столицы не будут изнывать от жары.

Так, в понедельник, 12 августа, воздух прогреется до плюс 29 градусов, ветра практически не предвидится. Солнечно будет почти всю рабочую неделю.

Во вторник, 13 августа, на один градус меньше. В среду, 14 августа, до плюс 30 градусов, но поднимется сильный восточный ветер, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Он продолжится и в четверг, 15 августа. На столбиках уличных термометров в этот день будет до плюс 31 градуса.

В пятницу, 16 августа, настроение у погоды изменится - синоптики обещают дожди. Температура воздуха за окном опустится до плюс 22 градусов в дневные часы.

Выходные также ожидаются не жаркими и дождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU