2019-08-11T13:59:36+03:00
Общество

Погода на неделю 12-18 августа 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 31 градуса и дожди

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 12-18 августа 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 12-18 августа 2019.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 12-18 августа 2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода на неделю 12-18 августа 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 31 градуса и дожди. Если верить прогнозам метеорологам, то и в предстоящую неделю августа жители донской столицы не будут изнывать от жары.

Так, в понедельник, 12 августа, воздух прогреется до плюс 29 градусов, ветра практически не предвидится. Солнечно будет почти всю рабочую неделю.

Во вторник, 13 августа, на один градус меньше. В среду, 14 августа, до плюс 30 градусов, но поднимется сильный восточный ветер, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Он продолжится и в четверг, 15 августа. На столбиках уличных термометров в этот день будет до плюс 31 градуса.

В пятницу, 16 августа, настроение у погоды изменится - синоптики обещают дожди. Температура воздуха за окном опустится до плюс 22 градусов в дневные часы.

Выходные также ожидаются не жаркими и дождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футбольный матч «Ростов» - «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону 12 августа 2019: на стадион просят прибыть заранее
В Ростовской области о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112
В Ростовской области больше трети проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам
В Ростове-на-Дону мужчина заплатил 187 тысяч рублей мошеннику
В Аксае угнали «четырнадцатую»
В Новочеркасске с шеи женщины сорвали золотую цепь с кулоном
В Ростове-на-Дону директора четырех школ лишились кресел из-за жалоб родителей на поборы
В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона горит камыш
В Ростове-на-Дону перевернулся цементовоз
В Ростове-на-Дону задержали парочку с 30 пакетиками наркотиков для «закладок»
В Ростовской области сухогруз сел на мель
В Новочеркасске при пожаре в многоэтажке пострадали люди
«Вот это ракурс!»: Неожиданное декольте «Миссис Россия» Полины Дибровой смутило поклонников
В Ростовской области профессиональный праздник отметят 156 тысяч строителей
Электричка «Ростов-на-Дону-Таганрог» август 2019: добавят еще три пары
В Ростовской области детям незаконно делали прививки
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
В Ростовской области мужчина украл у соседки ноутбук и 20 тысяч рублей
В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф
В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой
«Муж собирается ко мне на 60-летие»: «Миссис Россия» в экстравагантном платье сразила наповал
Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве
В Ростовской области 11 человек заболели Лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области закрыли крупную нарколабораторию